В Николаеве сегодня подстрелили валютчика

Сегодня, 30 июня, около 15:30 возле здания «Ощадбанка» на проспекте Центральном между 3-ей и 6-й Слободской стреляли в «валютчика».

Информацию об этом «Шиповнику» подтвердили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Украины в Николаевской области.

Так, по предварительным данным, стреляли те же люди, которые 24 июня ограбили секонд-хенд на пересечении улицы Садовой и проспекта Центрального.

После перестрелки правоохранители объявили план «Перехват». Сам валютчик госпитализирован.

Сейчас на месте происшествия работают патрульные и сотрудники Нацполиции Украины.