17.06.17 18:002590
В Николаеве сегодня подстрелили валютчика
|30.06.17 17:52
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Сегодня, 30 июня, около 15:30 возле здания «Ощадбанка» на проспекте Центральном между 3-ей и 6-й Слободской стреляли в «валютчика».
Сегодня, 30 июня, около 15:30 возле здания «Ощадбанка» на проспекте Центральном между 3-ей и 6-й Слободской стреляли в «валютчика».
Информацию об этом «Шиповнику» подтвердили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Украины в Николаевской области.
Так, по предварительным данным, стреляли те же люди, которые 24 июня ограбили секонд-хенд на пересечении улицы Садовой и проспекта Центрального.
После перестрелки правоохранители объявили план «Перехват». Сам валютчик госпитализирован.
Сейчас на месте происшествия работают патрульные и сотрудники Нацполиции Украины.