В прокуратуре рассказали, какие районы Николаева самые "криминальные"

30.06.17 18:58Сколько просмотров этой статьи110Сколько комментариев этой статьи0

С начала года на территории Николаевской области уровень преступности на 10 тысяч населения уменьшился на 28%.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В частности, уменьшилось количество особо тяжких уголовных преступлений на 45%, тяжких уголовных преступлений - на 12%. Уменьшилось число убийств с 32 до 13, количество совершенных тяжких телесных повреждений с 44 до 28. Наблюдается уже второй квартал подряд тенденция к снижению «уличной преступности» на 32%.

Патрульная полиция на протяжении 5-ти месяцев задержала 172 подозреваемых в хранении наркотических веществ, 166 - совершении краж, 85 - нанесении телесных повреждений, 26 - совершении ограблений, 22 - незаконном обращении с оружием, 11 - незаконном завладении транспортными средствами. Выявлено 64 человека, находившихся в розыске.

Николаевщина уже второй квартал подряд занимаем 8 место среди других областей Украины по раскрытию преступлений. Николаевские правоохранители раскрывают 39,2% преступлений.

В течение 2017 года на территории Николаевской области совершено 11 умышленных убийств и 11 фактов причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Все они были раскрыты.

С реальными сроками наказания имеем два приговоры в отношении лиц, посягали на территориальную целостность нашего государства. Задержанный в 2015-м сотрудниками СБУ боевик террористической «ЛНР» получил 8,5 лет тюрьмы, а гражданин России - один из организаторов проведения в марта 2014 референдума о выходе области из состава Украины, заочно приговорен в области до 4-х лет лишения свободы.

Активизировалась работа по противодействию организованной преступности и наркоторговли. Количество раскрытых преступлений увеличилось почти в два раза (с 44 до 82).

С начала года полиция задокументировала 78 фактов сбыта наркотических средств. Из незаконного оборота изъято более 50 кг наркотических средств. Наложен арест на имущество подозреваемых в размере около полмиллиона гривен. Задержали уже первых фигурантов, которые занимались так называемыми «закладками наркотиков» Николаеве.

Ярким примером слаженности действий работников прокуратуры, полиции и СБУ стало выявление и прекращение функционирования межрегиональной группы, которая наладила производство, канал поставки и сеть сбыта в Южном регионе особо опасного наркотического средства - амфетамина, а также нарколаборатории, где он производился.

Изъято более килограмма наркотика, розничная стоимость которого по ценам «черного рынка» составляет более полумиллиона гривен. Также обезврежено еще 2 преступных группировки, члены которых занимались производством и сбытом опасного наркотического средства - экстракта опия ацетилированного в особо крупных размерах.

Вместе с тем, существует еще ряд проблем, которые требуют решения.

Следует отметить, что наибольшее количество преступлений совершено на территории Николаева - 52% от общего количества преступности. Основная часть преступлений совершаются на территории Центрального и Ингульского *районов.

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