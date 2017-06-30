ДТП в Николаеве: пострадал байкер (видео)

Вечером в пятницу, 30 июня, на пересечении улиц Артиллерийская и Шевченко мотоцикл.

Об этом «Новостям-N» сообщил читатель, ставший свидетелем аварии.

Мотоцикл двигался по улице Артиллерийская со стороны Спасской в направлении Адмирала Макарова. «Фольксваген» ехал по Шевченко от проспекта. Когда «Джетта», стала поворачивать на Артиллерийскую транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла: у него диагностирован перелом ноги и многочисленные ушибы. Карета скорой помощи доставила пострадавшего в БСМП.

Свидетели рассказали, что на место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС, которые залили мотоцикл водой, из-за того что от удара, ручка сцепления пробила бензобак.