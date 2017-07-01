В полиции сообщили подробности разбойного нападения со стрельбой в центре Николаева

Около 14:45 часов в пятницу, 30 июня, в магазин секонд-хенда, расположенного по пр. Центральному, 191, сразу за потерпевшим зашли неизвестные лица, произвели выстрелы из обреза ружья и травматического пистолета ранили предпринимателя и забрали его сумку, где было 275 000 гривен и 5000 долларов США, сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области

Мужчина получил непроникающие ранения в живот, а также в кисть, что повлекло к ампутации пальца. К счастью, его жизни ничего не угрожает.

Как рассказывает начальник управления уголовного розыска ГУНП, полковник полиции Игорь Павлюк, после совершения преступления злоумышленники начали убегать.

По стечению обстоятельств неподалеку от места происшествия находились прохожие - один из них пенсионер, бывший работник правоохранительных органов, и действующие работники оперативной службы. Они не испугались нападавших, и начали их преследовать. Одного из них, который убегал на велосипеде, им удалось догнать. Другой преступник скрылся, однако сотрудники успели заметить, в какой из подъездов многоэтажки он забежал. После этого сотрудники уголовного розыска вместе с оперативниками Центрального отдела полиции, патрульными полицейскими и представителями прокуратуры области заблокировали все входы и выходы в здание.

Для осуществления штурма квартиры и задержания преступника дополнительно прибыли бойцы спецподразделения полиции КОРД. В квартире был найден обрез ружья, патроны, одежда, сумка с документами и личными вещами, которую злоумышленники вырвали у пострадавшего.

По словам начальника управления уголовного розыска Игоря Павлюка, есть основания полагать, что задержанные мужчины являются теми же преступниками, которые недавно совершили вооруженное нападение на магазин секонд-хенда на пр. Центральному.