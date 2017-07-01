В полиции сообщили подробности разбойного нападения со стрельбой в центре Николаева

01.07.17 08:36Сколько просмотров этой статьи85Сколько комментариев этой статьи0

Около 14:45 часов в пятницу, 30 июня, в магазин секонд-хенда, расположенного по пр. Центральному, 191, сразу за потерпевшим зашли неизвестные лица, произвели выстрелы из обреза ружья и травматического пистолета ранили предпринимателя и забрали его сумку, где было 275 000 гривен и 5000 долларов США, сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области

Мужчина получил непроникающие ранения в живот, а также в кисть, что повлекло к ампутации пальца. К счастью, его жизни ничего не угрожает.

Как рассказывает начальник управления уголовного розыска ГУНП, полковник полиции Игорь Павлюк, после совершения преступления злоумышленники начали убегать.

  • По стечению обстоятельств неподалеку от места происшествия находились прохожие - один из них пенсионер, бывший работник правоохранительных органов, и действующие работники оперативной службы. Они не испугались нападавших, и начали их преследовать. Одного из них, который убегал на велосипеде, им удалось догнать. Другой преступник скрылся, однако сотрудники успели заметить, в какой из подъездов многоэтажки он забежал. После этого сотрудники уголовного розыска вместе с оперативниками Центрального отдела полиции, патрульными полицейскими и представителями прокуратуры области заблокировали все входы и выходы в здание.

Для осуществления штурма квартиры и задержания преступника дополнительно прибыли бойцы спецподразделения полиции КОРД. В квартире был найден обрез ружья, патроны, одежда, сумка с документами и личными вещами, которую злоумышленники вырвали у пострадавшего.

По словам начальника управления уголовного розыска Игоря Павлюка, есть основания полагать, что задержанные мужчины являются теми же преступниками, которые недавно совершили вооруженное нападение на магазин секонд-хенда на пр. Центральному.

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