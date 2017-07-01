Два военнослужащих ФСБ схвачены при попытке нелегально перейти границу Украины.

01.07.17 09:17Сколько просмотров этой статьи80Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня ночью на Херсонщине украинские пограничники совместно с военнослужащими ВС Украины задержали двух пограничников ФСБ РФ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 30 июня, около 2.30, пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВС Украины, в Херсонской области на берегу Перекопского залива задержали двух неизвестных лиц без документов и обнаружили лодку, на которой последние причалили к берегу. Во время предварительного опроса установлено, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ РФ. По их словам, они, якобы, выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины. В отношении задержанных граждан РФ проводятся определенные законодательством административно-процессуальные действия", - рассказал он.

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