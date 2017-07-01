В Запорожье ребенок выпал из окна

01.07.17 09:45Сколько просмотров этой статьи83Сколько комментариев этой статьи0

В квартире без присмотра оставили троих детей.

Несчастный случай произошел в Заводском районе. Жители одного из домов сообщили в полицию, что из окна на втором этаже дома, выпал ребенок.

Когда на место происшествия приехали стражи порядка, то увидели у подъезда скопление людей, которые стали свидетелями страшного события. Как оказалось родителей ребенка соседи не знали, поскольку семья только недавно переехала в этот дом.

Чтобы не терять времени даром, полицейские приняли решение самостоятельно оперативно доставить ребенка в больницу. Так как мальчик находился в шоке и у него были телесные повреждения.

По дороге патрульные остановили «скорую» и передали ребенка врачам для оказания неотложной медицинской помощи.

Затем правоохранители вернулись к месту происшествия и нашли родителей. Как рассказала патрульным мать, она была на работе и оставила ребенка с сожителем.

Сожитель же объяснил, что ему нужно было выйти по своим делам. А, поскольку, в квартире оставалось ещё трое детей, то он надеялся, что они присмотрят друг за другом.

После обследования, оказалось, что оба родителя были пьяны. Их доставили в райотдел для дальнейших действий, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.

Похожие новости

25.06.17 19:00В Николаеве подросток погиб после того, как нечаянно выстрелил себе в живот из дробовика

19.06.17 08:55Трехлетняя девочка загорелась во время операции

17.06.17 15:39Школьник с Николаева находится в тяжелом состоянии после ДТП: нужна помощь

13.04.17 19:59В Ровенской области мужчина забил мать топором и похоронил ее заживо

21.04.12 09:44Тимошенко привезли в ЦКБ Укрзалізниці

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

15:12Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

14:48Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

14:33Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

14:16В Николаеве простились с павшим военнослужащим одесской мехбригады

13:47Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

13:27Николаевцы подарили городу-побратиму к юбилею икону Святого Николая

13:00Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

12:50Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

12:30Здание на Николаевщине декоммунизировали "на скорую руку"

12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

12:10С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

12:00На Николаевщине открыли "Главный центр МВД"

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.06.17 17:532350

Горожан приглашают на встречу со спортивной элитой Николаевщины

17.06.17 18:002590

В Украине скончался легендарный боксер

17.06.17 18:232090

12 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 18:462270

Полицейские и копатели янтаря устроили перестрелку под Ровно

Самые читаемые

18.06.17 14:119110

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275420

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295400

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204740

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама