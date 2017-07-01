В Запорожье ребенок выпал из окна

В квартире без присмотра оставили троих детей.

Несчастный случай произошел в Заводском районе. Жители одного из домов сообщили в полицию, что из окна на втором этаже дома, выпал ребенок.

Когда на место происшествия приехали стражи порядка, то увидели у подъезда скопление людей, которые стали свидетелями страшного события. Как оказалось родителей ребенка соседи не знали, поскольку семья только недавно переехала в этот дом.

Чтобы не терять времени даром, полицейские приняли решение самостоятельно оперативно доставить ребенка в больницу. Так как мальчик находился в шоке и у него были телесные повреждения.

По дороге патрульные остановили «скорую» и передали ребенка врачам для оказания неотложной медицинской помощи.

Затем правоохранители вернулись к месту происшествия и нашли родителей. Как рассказала патрульным мать, она была на работе и оставила ребенка с сожителем.

Сожитель же объяснил, что ему нужно было выйти по своим делам. А, поскольку, в квартире оставалось ещё трое детей, то он надеялся, что они присмотрят друг за другом.

После обследования, оказалось, что оба родителя были пьяны. Их доставили в райотдел для дальнейших действий, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.