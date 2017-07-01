На Николаевщине солдату дали три года за самовольное оставление части

22 июня 2017 Центральный районный суд. Николаева за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 УК Украины 21-летнего военнослужащего, призванного в ряды Вооруженных Сил Украины по мобилизации приговорен к 3 годам лишения свободы.

Как сообщили в военной прокуратуре Николаевского гарнизона, указанный военнослужащий в воинском звании «солдат» судом признан виновным в том, что он с целью временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы 29 июня прошлого года самовольно оставил воинскую часть и отсутствовал более 4 месяцев.

«Свободный» от службы время военный проводил по своему усмотрению по месту своего проживания.

При назначении наказания суд учел степень тяжести совершенного преступления, личность обвиняемого, ранее был судим за кражу, негативную характеристику по месту службы, а также его искреннее раскаяние и явку с повинной, и своим решением отправил солдата в места лишения свободы сроком на 3 года.