Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

Рано утром в субботу, 1 июля, на 78 км автодороги Р-06 «Ульяновка - Николаев» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, еще двое получили травмы.

Об этом сообщает управление превентивной деятельности ГУНП Украины в Николаевской области.

В 4.10 на 78 км автодороги Р-06 «Ульяновка - Николаев» в районе с. Мигия Первомайского района, водитель автомобиля КамАЗ, двигаясь со стороны г. Николаева в направлении г. Первомайск, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил боковое столкновение с автомобилем "Скания", после чего продолжил движение, допустил опрокидывание транспортного средства на левую сторону и столкновение с автомобилем КамАЗ, в результате чего произошло рассыпание зерна на проезжую часть. Автомобиль "Скания" также продолжил движение и допустил боковое столкновение с грузовым автомобилем "Мерседес Бенц 811".

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "Скания" от полученных травм погиб на месте, водители двух автомобилей КамАЗ получили травмы. Кроме того, в результате ДТП произошло полное перекрытие движения по автодороге Р-06 «Ульяновка - Николаев».

Обеспечение безопасности дорожного движения осуществляют сотрудники Первомайского отдела полиции ГУНП в Николаевской области. Организован объезд указанного участка автодороги Р-06 «Ульяновка - Николаев», а также реверсивное движение для легковых автомобилей.