В Николаеве вооруженные бандиты подстрелили предпринимателя

30 июня 2017, около 14.45 час. в Николаеве по пр. Центральному, 191, возле магазина секонд-хенда, двое неизвестных совершили вооруженное нападение на местного жителя.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Полицию вызвали неравнодушные граждане, которые услышали звуки выстрелов. На место происшествия немедленно выехал заместитель прокурора Николаевской области Назар Степанчак.

Прибыв на место правоохранители выяснили, что сразу за пострадавшим в магазин зашли неизвестные лица, где произвели выстрелы из обреза и травматического пистолета, ранив предпринимателя и забрав его сумку с почти 500 тысячами гривен. Злоумышленники пытались скрыться.

Однако, благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников полиции и неравнодушных граждан, которые проходили мимо, один из нападавших сразу был задержан. Он пытался скрыться на велосипеде, имея при себе все деньги предпринимателя. Другому нападавшему удалось скрыться и спрятаться в одном из частных домовладений по улице Чкалова - по месту своего проживания, который забаррикадировался внутри здания.

В результате штурма дома спецназом «Корд» и оперативниками уголовного розыска второго подозреваемого задержан. В помещении здания обнаружили обрез ружья и сумку с документами потерпевшего.

Нападающих задержан в порядке ст.208 УПК Украины, деньги изъяты. Сейчас решается вопрос об объявлении им о подозрении по ч.4 ст.187 УК Украины (разбой) и избрание задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Пострадавший с ранениями живота и руки госпитализирован в больницу.

Расследование продолжается, проверяется причастность задержанных к совершению других разбойных нападений по схожим обстоятельствам в областном центре.