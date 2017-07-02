Доба в АТО: 25 обстрілів, двоє загиблих

02.07.17 08:00Сколько просмотров этой статьи129Сколько комментариев этой статьи0

Минулої доби російсько-терористичні бандформування 25 разів відкривали вогонь по українських підрозділах. Майже в половині цих порушень потивник використав артилерію та інше заборонене Мінськими угодами озброєння.

Більшість ворожих обстрілів зафіксована на Донецькому напрямку та за темної пори доби, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Приморський напрямок. На цій частині фронту окупанти 8 разів відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО. Ще зранку загарбники з танків, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів обстріляли наші опорні пункти поблизу Красногорівки, а оборонців Водяного - з 82-мм мінометів. Після відносного затишшя вдень противник ввечері знову застосовував міномети різних калібрів, обстрілявши наші укріплення в районі Водяного. По підрозділах ЗС України, які тримають оборону неподалік Широкиного, бандити випустили декілька снарядів зі 152-мм артилерійських систем. По позиціях біля Гнутового ворог бив з мінометів калібру 82 мм. В тих же районах окупанти час від часу впродовж дня застосовували гранатомети та великокаліберні кулемети.

Донецький напрямок. Впродовж минулої доби проросійські бандформування здійснювали обстріли наших опорних пунктів майже вздовж усієї лінії бойового зіткнення в межах цього напрямку. Всього тут зафіксовано 12 ворожих обстрілів. Так, під мінометний вогонь противника вчора потрапили наші оборонні позиції в районі Луганського, Пісків та Авдіївки. Там же, а також поблизу Верхньоторецького та Кам'янки, бойовики систематично били з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів, на окремих ділянках - з озброєння БМП. Окрім того, неподалік Кам'янки вже пізно ввечері "працювали" ворожі снайпери.

Луганський напрямок. Всього чотири рази незаконні збройні формування вчора обстрілювали наші підрозділи на цій частині фронту. Ще вночі проросійські бандформування здійснили обстріл невисокої інтенсивності з артилерійських систем калібру 152 мм по оборонних укріпленнях українських воїнів неподалік Кримського. Там же ввечері бойовики відкривали вогонь зі 120-мм мінометів та протитанкового ракетного комплексу. Зі стрілецької зброї бандити обстрілювали наші позиції в районі Станиці Луганської. А Поблизу Щастя противник бив з гранатометів різних модифікацій.

В результаті бойових дій двоє українських воїнів вчора, на жаль, загинули. Ще двоє бійців сил АТО зазнали вогнепальних поранень, один отримав бойову травму.

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