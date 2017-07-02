В Николаеве был задержан сутенер, торговавший украинками за границей

В Николаеве пограничниками был задержан мужчина, который вывозил украинок за границу и вовлекал их в занятия проституцией.

Задержание произошло в аэропорту Борисполь, там он намеривался вывезти в другую страну трёх украинок, чтобы впоследствии продать их там, – сообщает “Ведомости-Украина“.

Таким образом сотрудники полиции пресекли деятельности канала торговли людьми.

На данный момент в полиции идет следствие.