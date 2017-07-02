18.06.17 15:513230
В Николаеве был задержан сутенер, торговавший украинками за границей
|02.07.17 08:20
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В Николаеве пограничниками был задержан мужчина, который вывозил украинок за границу и вовлекал их в занятия проституцией.
В Николаеве пограничниками был задержан мужчина, который вывозил украинок за границу и вовлекал их в занятия проституцией.
Задержание произошло в аэропорту Борисполь, там он намеривался вывезти в другую страну трёх украинок, чтобы впоследствии продать их там, – сообщает “Ведомости-Украина“.
Таким образом сотрудники полиции пресекли деятельности канала торговли людьми.
На данный момент в полиции идет следствие.