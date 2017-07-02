З України до Іспанії намагалися вивезти старовинну ікону Прикордонники Мукачівського загону завадили спробі вивезти з України ікону, що може бути історичною цінністю. Уночі прикордонники зупинили в пункті пропуску “Лужанка” автобус, який рухався зі Львова до Мадриду, – повідомляє прес-служба ДПСУ. Під час поглибленого огляду автобуса було виявлено ікону. Цінну річ було заховано серед поклажі пасажирів у багажному відділенні. Наразі ікону вилучено та передано на експертизу для встановлення історичної цінності Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама