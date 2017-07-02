З України до Іспанії намагалися вивезти старовинну ікону

02.07.17 08:30Сколько просмотров этой статьи88Сколько комментариев этой статьи0

Прикордонники Мукачівського загону завадили спробі вивезти з України ікону, що може бути історичною цінністю.

Уночі прикордонники зупинили в пункті пропуску “Лужанка” автобус, який рухався зі Львова до Мадриду, – повідомляє прес-служба ДПСУ.

Під час поглибленого огляду автобуса було виявлено ікону.

Цінну річ було заховано серед поклажі пасажирів у багажному відділенні.

Наразі ікону вилучено та передано на експертизу для встановлення історичної цінності

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