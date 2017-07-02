В акватории Южного Буга нашли тело пропавшего шестилетнего Тимофея

В акватории Южного Буга нашли тело мальчика, которого вчера разыскивали. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около семи утра 2 июля в Николаеве, в акватории реки Южный Буг на территории микрорайона Варваровка силами водолазного отделения ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области было найдено тело пропавшего шестилетнего мальчика, которого со вчерашнего дня разыскивали.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Центрального отделения полиции ГУ ЧП в Николаевской области, суд. мед. эксперт, главный инспектор Николаевского РС ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Ранее, 1 июля около полудня на одном из местных пляжей в микрорайоне Варваровка было найдено тело утонувшего мужчины.

Мужчину опознала родственница, им оказался 59-летний местный житель. По словам женщины, дедушка вместе с шестилетним внуком Тимофеем пошли купаться на пляж. Правоохранители нашли личные вещи, принадлежащие мужчине и мальчику.