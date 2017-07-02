В Николаеве из охотничьего ружья застрелился мужчина

02.07.17 10:10Сколько просмотров этой статьи80Сколько комментариев этой статьи0

1 июля, в одном из домов Николаева застрелился из ружья местный житель, пишет сайт «nikolaev24.com.ua«.

Мужчина взял охотничье ружье из дома, спустился в подвал и застрелился. На данный момент причина, которая привела его к самоубийству, выясняется.

Сообщается также, что ружье было официально зарегистрировано.

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