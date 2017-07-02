18.06.17 15:513230
В Николаеве из охотничьего ружья застрелился мужчина
|02.07.17 10:10
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1 июля, в одном из домов Николаева застрелился из ружья местный житель, пишет сайт «nikolaev24.com.ua«.
1 июля, в одном из домов Николаева застрелился из ружья местный житель, пишет сайт «nikolaev24.com.ua«.
Мужчина взял охотничье ружье из дома, спустился в подвал и застрелился. На данный момент причина, которая привела его к самоубийству, выясняется.
Сообщается также, что ружье было официально зарегистрировано.