В Йемене число жертв эпидемии холеры увеличилось до 1500 человек

02.07.17 10:30Сколько просмотров этой статьи76Сколько комментариев этой статьи0

По состоянию на воскресенье, 2 июля, в Йемене число жертв эпидемии холеры в стране выросло до 1500, сообщает УНН.

По данным Всемирной организации здравоохранения, уже зафиксировано боле 246 000 случаев заболевания холерой в стране.

Стоит отметить, что ранее старший советник ВОЗ по ЧС в Йемене Ахмед Зуитен сообщил, что эпидемия холеры в стране унесла жизни более 1400 человек.

Кроме этого, условия для начала вспышки холеры в Йемене создали множественные разрушение инфраструктуры на протяжении двух лет активных боевых действий.

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