Непогода в Украине: 17 человек пострадали, 745 населенных пунктов остались без света, - ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, были повалены 640 деревьев, повреждены 260 кровель жилых домов, 11 хозяйственных построек и 8 общеобразовательных школ.

В ГосЧС заявили, что больше всего пострадавших в Киевской области - 8 человек. В Барышевском районе повреждены шиферные и металлические кровли на 18 многоэтажных жилых домах, 202 частных жилых домах и 7 общеобразовательных школах, повалено 140 деревьев.

В Черкасской области пострадали 5 человек, в 5 районах области повреждены кровли на 8 частных домах и 8 хозяйственных зданиях, повалены 138 деревьев.

В Сумской области - пострадали 4 человека, из них 1 ребенок 2013 года рождения. В Суммах и 5 районах области повреждены кровли на 4 частных жилых домах, повалено 43 дерева.

В Тернопольской области в Збаражском районе повреждены кровли на 2 частных жилых домах и 3 хозяйственных зданиях, повалено 80 деревьев.

В Полтавской области - в 2 районах (Лубенский и Оржицкий районы) повреждены кровли на 14 частных жилых домах, повалены 225 деревьев.

В Кировоградская области - в 2 районах (Новомиргородский и Новоархангельский районы) повреждены кровли на 12 частных жилых домах и на 1 общеобразовательном учреждении, повалено 14 деревьев.

К ликвидации последствий непогоды от ГосЧС было привлечено 210 человек личного состава и 45 ед. техники