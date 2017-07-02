Непогода в Украине: 17 человек пострадали, 745 населенных пунктов остались без света, - ГСЧС

02.07.17 11:10Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, были повалены 640 деревьев, повреждены 260 кровель жилых домов, 11 хозяйственных построек и 8 общеобразовательных школ.

В ГосЧС заявили, что больше всего пострадавших в Киевской области - 8 человек. В Барышевском районе повреждены шиферные и металлические кровли на 18 многоэтажных жилых домах, 202 частных жилых домах и 7 общеобразовательных школах, повалено 140 деревьев.

В Черкасской области пострадали 5 человек, в 5 районах области повреждены кровли на 8 частных домах и 8 хозяйственных зданиях, повалены 138 деревьев.

В Сумской области - пострадали 4 человека, из них 1 ребенок 2013 года рождения. В Суммах и 5 районах области повреждены кровли на 4 частных жилых домах, повалено 43 дерева.

В Тернопольской области в Збаражском районе повреждены кровли на 2 частных жилых домах и 3 хозяйственных зданиях, повалено 80 деревьев.

В Полтавской области - в 2 районах (Лубенский и Оржицкий районы) повреждены кровли на 14 частных жилых домах, повалены 225 деревьев.

В Кировоградская области - в 2 районах (Новомиргородский и Новоархангельский районы) повреждены кровли на 12 частных жилых домах и на 1 общеобразовательном учреждении, повалено 14 деревьев.

К ликвидации последствий непогоды от ГосЧС было привлечено 210 человек личного состава и 45 ед. техники

Похожие новости

23.04.17 14:33В Украине из-за погоды все еще обесточены 70 населенных пунктов

20.04.17 15:20Синоптики уточнили прогноз о потеплении в Украине

19.04.17 10:23В Украине более 150 населенных пунктов — без света из-за непогоды

07.01.17 10:22Непогода в Украине обесточила почти 100 сел

28.12.14 18:17В Николаевской области спасатели достали из снежных заносов 31 автомобиль

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 02.07.2017

Закругление верхнее-левое

15:50На Донбассе прогремел взрыв: есть жертвы

14:452 июля: какие сегодня праздники

14:31Стоматологи напомнили о последствиях плохой гигиены

14:20На границе с Польшей задержали фуру со 100 килограммами контрабандного янтаря (ФОТО)

14:10Усик вийде на бій в боксерській Лізі чемпіонів

14:00Губернатор Олексій Савченко привітав моряків з їх професійним святом

13:50С мусорных площадок Львова вывезли более 50% мусора

13:40Експерт викрив кремлівський план затяжної окупації Донбасу

13:30Как не купить краденный автомобиль

13:20Пожежа у Хмельницькому: 50 пожежників рятували від вогню торгівельно-виробниче приміщення

13:10Реальная зарплата украинцев выросла на 1,4%

13:00Депутат заявил, что в больницах Николаева продолжают требовать «благотворительную» помощь

12:50Ливень в Донецке: поток воды сбил с ног и унес женщину. Видеофакт

12:40Маша Ефросинина удивила странным снимком

12:30Ця ягода очистить судини й зміцнить серце

12:20Фонсека: Все игроки "Шахтера" остаются в команде

12:10В центре Николаева наркоманы "кайфуют" под звон колоколов

12:00В Черкасской области показали древнейшие в Европе семена

11:50Ученые предлагают модифицировать геном коров из-за глобального потепления

11:40Массовые отравления в Киеве: Госпотребслужба озвучила шокирующие данные проверки общепитов

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.06.17 15:513230

Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели

18.06.17 16:132970

Савченко прокомментировала отмену «закона Савченко» президентом

18.06.17 16:293060

В Одессе отменили концерт Басты

18.06.17 16:413350

Специальный пляж для инвалидов в Хорватии (видео)

Самые читаемые

18.06.17 17:275770

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295560

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204980

По волнам воспоминаний…

24.06.17 09:054830

На Донетчине в наркопритоне нашли маленькую девочку

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама