18.06.17 15:513230
Непогода в Украине: 17 человек пострадали, 745 населенных пунктов остались без света, - ГСЧС
|02.07.17 11:10
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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, передает Цензор.НЕТ.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, передает Цензор.НЕТ.
Кроме того, были повалены 640 деревьев, повреждены 260 кровель жилых домов, 11 хозяйственных построек и 8 общеобразовательных школ.
В ГосЧС заявили, что больше всего пострадавших в Киевской области - 8 человек. В Барышевском районе повреждены шиферные и металлические кровли на 18 многоэтажных жилых домах, 202 частных жилых домах и 7 общеобразовательных школах, повалено 140 деревьев.
В Черкасской области пострадали 5 человек, в 5 районах области повреждены кровли на 8 частных домах и 8 хозяйственных зданиях, повалены 138 деревьев.
В Сумской области - пострадали 4 человека, из них 1 ребенок 2013 года рождения. В Суммах и 5 районах области повреждены кровли на 4 частных жилых домах, повалено 43 дерева.
В Тернопольской области в Збаражском районе повреждены кровли на 2 частных жилых домах и 3 хозяйственных зданиях, повалено 80 деревьев.
В Полтавской области - в 2 районах (Лубенский и Оржицкий районы) повреждены кровли на 14 частных жилых домах, повалены 225 деревьев.
В Кировоградская области - в 2 районах (Новомиргородский и Новоархангельский районы) повреждены кровли на 12 частных жилых домах и на 1 общеобразовательном учреждении, повалено 14 деревьев.
К ликвидации последствий непогоды от ГосЧС было привлечено 210 человек личного состава и 45 ед. техники