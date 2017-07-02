Массовые отравления в Киеве: Госпотребслужба озвучила шокирующие данные проверки общепитов

В Киеве 30% заведений общепита должны на время закрыться, чтобы провести санитарные мероприятия и исправить недостатки.

Об этом сообщила Госпотребслужба по результатам проверки, проведенной 1 июля, передает 112.ua.

Cпециалисты Госпродпотребслужбы провели проверки санитарного состояния объектов общепита в Киеве. По данным лабораторных исследований, возможным этиологическим фактором является возбудитель сальмонеллеза.

Количество отравившихся суши в Киеве возросло до 34. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

Утром, 29 июня, журналисты связались с заведением, на которое пожаловались посетители, однако его администрация заявила, что они закрыты и на работе нет никого, кто мог бы дать официальный комментарий по поводу произошедшего.

Позднее в соцсети появились свидетельства еще одной пострадавшейот отравления в заведении "Евразия".

Также в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей 29 июня сообщили о массовом отравлении людей, употреблявших пищевые продукты в заведении общественного питания ООО "Суши Лэнд".

Сейчас эксперты устанавливают связь между данной сетью магазинов и "Евразией".

30 июня стало известно, что пострадавшим может быть поставлен диагноз сальмонеллез.