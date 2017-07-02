18.06.17 15:513230
Массовые отравления в Киеве: Госпотребслужба озвучила шокирующие данные проверки общепитов
|02.07.17 11:40
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В Киеве 30% заведений общепита должны на время закрыться, чтобы провести санитарные мероприятия и исправить недостатки.
В Киеве 30% заведений общепита должны на время закрыться, чтобы провести санитарные мероприятия и исправить недостатки.
Об этом сообщила Госпотребслужба по результатам проверки, проведенной 1 июля, передает 112.ua.
Cпециалисты Госпродпотребслужбы провели проверки санитарного состояния объектов общепита в Киеве. По данным лабораторных исследований, возможным этиологическим фактором является возбудитель сальмонеллеза.
Количество отравившихся суши в Киеве возросло до 34. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений".
Утром, 29 июня, журналисты связались с заведением, на которое пожаловались посетители, однако его администрация заявила, что они закрыты и на работе нет никого, кто мог бы дать официальный комментарий по поводу произошедшего.
Позднее в соцсети появились свидетельства еще одной пострадавшейот отравления в заведении "Евразия".
Также в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей 29 июня сообщили о массовом отравлении людей, употреблявших пищевые продукты в заведении общественного питания ООО "Суши Лэнд".
Сейчас эксперты устанавливают связь между данной сетью магазинов и "Евразией".
30 июня стало известно, что пострадавшим может быть поставлен диагноз сальмонеллез.