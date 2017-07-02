В центре Николаева наркоманы "кайфуют" под звон колоколов

Один — в полном ступоре обнимал дорожный знак на пересечении ул. Лягина и Потемкинской, второй — выделывал различные «па»

Очевидец инцидента николаевец Виталий Тысячный не только зафиксировал на видео «кайфующих» — он сообщил о них в полицию, чтобы люди, по всем признакам находящиеся в состоянии наркотического опьянения, не натворили какой-либо беды. Что из этого вышло?

Об этом Виталий рассказал на своей странице в Фейсбук:

«Звоню в полицию: 1-й, 2-й звонок… не отвечают. Думаю, может набрать пресс-службу, но нет, решаю звонить до конца. 3-й звонок — попадаю на оператора. Говорю место и данные, сообщаю, что два человека с явными признаками наркотического опьянения. Высылают наряд. Жду… 15 минут. Двое ребят уже активно встают, пробуют двигаться. Звоню еще раз, попадаю на другого оператора. Мне обещают вызвать наряд с…. Ингульского района. Жду. Ребята уже подходят к Соборной, к местным генделыкам. Стараюсь идти за ними. Один уходит во двор, другой заходит в «кафе». Полиция приезжает аж через 15-20 минут ( это 30-35 после первоначального вызова ).Рассказываю ситуацию. Показываю видео. Параллельно прибегает молодой парень, говорит, что также звонил в полицию минут 20 назад. Говорит, что у одного из них в руках шприц.Полиция обещает разобраться. Отхожу в сторону, смотрю как полиция заходит в «кафе» и ведет беседу. Проходит 10 минут, полиция садится в авто и уезжает….Я не нарколог и не полицейский. Выводы делайте сами.А для себя не могу определить, что меня больше всего напрягает: 30-минутное ожидание полиции, или факт того, что их не задержали...»