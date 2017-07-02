18.06.17 15:513230
Ливень в Донецке: поток воды сбил с ног и унес женщину. Видеофакт
|02.07.17 12:50
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В оккупированном Донецке в результате мощного дождя поток воды по проспекту Гурова сбил с ног женщину.
В оккупированном Донецке в результате мощного дождя поток воды по проспекту Гурова сбил с ног женщину.
Соответствующее видео на своем Youtube-канале опубликовал Miguel Gomez.
"Сколько прожил в Донецке, но никогда не видел такого дождя, чтобы потоками воды уносило людей", - написал в своем Twitter журналист Денис Казанский.