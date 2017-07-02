Ливень в Донецке: поток воды сбил с ног и унес женщину. Видеофакт В оккупированном Донецке в результате мощного дождя поток воды по проспекту Гурова сбил с ног женщину. Соответствующее видео на своем Youtube-канале опубликовал Miguel Gomez. "Сколько прожил в Донецке, но никогда не видел такого дождя, чтобы потоками воды уносило людей", - написал в своем Twitter журналист Денис Казанский. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама