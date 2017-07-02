Ливень в Донецке: поток воды сбил с ног и унес женщину. Видеофакт

02.07.17 12:50Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

В оккупированном Донецке в результате мощного дождя поток воды по проспекту Гурова сбил с ног женщину.

Соответствующее видео на своем Youtube-канале опубликовал Miguel Gomez.

"Сколько прожил в Донецке, но никогда не видел такого дождя, чтобы потоками воды уносило людей", - написал в своем Twitter журналист Денис Казанский.

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