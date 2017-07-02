18.06.17 15:513230
Пожежа у Хмельницькому: 50 пожежників рятували від вогню торгівельно-виробниче приміщення
|02.07.17 13:20
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Горіла триповерхова будівля колишньої меблевої фабрики.
Горіла триповерхова будівля колишньої меблевої фабрики.
Вогонь охопив частково другий та третій поверхи, а також покрівлю площею близько 2000 кв.м. Рятувальники понад 3,5 годин боролися з полум'ям. Швидкому його поширенню сприяли дерев'яні перекриття, тож існувала загроза обвалення конструкцій.
Вдалося врятувати від знищення продуктовий супермаркет та офісні приміщення, а також не допустити перекидання вогню на сусідні житлові багатоповерхівки. Причини та збитки встановить слідство.