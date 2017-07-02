Пожежа у Хмельницькому: 50 пожежників рятували від вогню торгівельно-виробниче приміщення

Горіла триповерхова будівля колишньої меблевої фабрики.

Вогонь охопив частково другий та третій поверхи, а також покрівлю площею близько 2000 кв.м. Рятувальники понад 3,5 годин боролися з полум'ям. Швидкому його поширенню сприяли дерев'яні перекриття, тож існувала загроза обвалення конструкцій.

Вдалося врятувати від знищення продуктовий супермаркет та офісні приміщення, а також не допустити перекидання вогню на сусідні житлові багатоповерхівки. Причини та збитки встановить слідство.