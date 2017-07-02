На границе с Польшей задержали фуру со 100 килограммами контрабандного янтаря (ФОТО)

02.07.17 14:20Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Сотрудники Львовской таможни Государственной фискальной службы задержали на границе с Польшей фуру с более 100 килограммами контрабандного янтаря. Почти 106 килограммов солнечного камня пытались перевезти в мешках среди топливных гранул.

На границе с Польшей задержали фуру со 100 килограммами контрабандного янтаря (ФОТО)

Сотрудники Львовской таможни Государственной фискальной службы задержали на границе с Польшей фуру с более 100 килограммами контрабандного янтаря. Почти 106 килограммов солнечного камня пытались перевезти в мешках среди топливных гранул.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Указано, что 1 июля 2017 года водитель грузового автомобиля "Даф", житель Львовской области, следовал в Польшу через таможенный пост "Краковец". Для пересечения границы он избрал полосу движения "красный коридор". Согласно товаросопроводительным документам, он перемещал 21 300 кг топливных гранул, которые содержались в мешках, расположенных на поддонах. Отправителем значился частный предприниматель из Ровенской области, а получателем - предприятие в Чехии.

"В ходе таможенного контроля данного транспортного средства у работников таможни возникло подозрение по этой внешнеэкономической операции. Автомобиль был направлен в место углубленного досмотра транспортных средств. Там таможенники в отдельных мешках обнаружили необработанные камни неправильной формы, разных размеров, желтого и коричневого цвета различных оттенков, внешне похожи на необработанный янтарь в ассортименте", - говорится в сообщении.

Как выяснили таможенники, таким образом гражданин пытался переместить через таможенную границу Украины товар с сокрытием от таможенного контроля. В его действиях усматривают нарушение таможенных правил, предусмотренное ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса. Сообщается, что товар задержан и направлен на экспертизу для проведения его идентификации и стоимости.

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