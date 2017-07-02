19.06.17 08:001870
На Донбассе прогремел взрыв: есть жертвы
|02.07.17 15:50
|87
|0
Инцидент произошел сегодня в Бахмуте.
Инцидент произошел сегодня в Бахмуте.
В Бахмуте два человека пострадали в результате взрыва. Об этом сообщает полиция Донецкой области.
Как пояснили в ведомстве, ЧП произошло сегодня около 14.00.
"Предварительно установлено, что местные жители нашли запал от гранаты. Когда 25-летний парень начал его разбирать, произошел взрыв. У парня – минно-взрывная травма левой кисти, грудной клетки, левого глаза, а у 19-летней девушки – контузия", – пояснили в полиции. Проводится досудебное расследование.