На Донбассе прогремел взрыв: есть жертвы Инцидент произошел сегодня в Бахмуте. В Бахмуте два человека пострадали в результате взрыва. Об этом сообщает полиция Донецкой области. Как пояснили в ведомстве, ЧП произошло сегодня около 14.00. "Предварительно установлено, что местные жители нашли запал от гранаты. Когда 25-летний парень начал его разбирать, произошел взрыв. У парня – минно-взрывная травма левой кисти, грудной клетки, левого глаза, а у 19-летней девушки – контузия", – пояснили в полиции. Проводится досудебное расследование. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама