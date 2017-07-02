Жуткое ДТП в России: фура сбила детей на остановке, двое скончались на месте

Два школьника 15 и 16 лет погибли.

Фура врезалась в остановку с детьми в Брянской области РФ. В результате аварии два подростка погибли на месте аварии, еще двое подростков были госпитализированы, сообщает ТАСС.

"Два подростка 14 лет погибли на месте аварии, еще двое в тяжелом состоянии были госпитализированы в больницу", – сказал начальник регионального департамента здравоохранения Андрей Бардуков, не уточнив подробностей произошедшего.

Как сообщил представитель регионального Управления МВД, по предварительным данным, авария произошла в Жирятинском районе Брянской области. "В результате того, что водитель превысил скорость и не вписался в поворот. После этого въехал на остановку. Два школьника 15 и 16 лет погибли, еще двое 2001 и 2003 года рождения в тяжелом состоянии в больнице", – уточнил собеседник агентства.

По словам главы Жирятинского района Леонида Антюхова, на данном участке и ранее происходили ДТП, но без жертв. "В прошлом году там отремонтировали дорогу, стоят все необходимые знаки об ограничении скорости. Скорее всего, водитель фуры превысил скорость", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ДТП погибли двое жителей Жирятинского района. "Еще двое госпитализирован в областную больницу. Одна из пострадавших – девочка из Брянска, второй местный житель", – сказал он. Местная администрация окажет помощь погибшим и пострадавшим. "Завтра разберемся, окажем помощь, с похоронами в том числе", – сказал он. Главное Управление МВД по Брянской области начало проверку по факту данного ДТП.