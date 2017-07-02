В Киеве закрыты станции метро "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого"

02.07.17 16:08Сколько просмотров этой статьи88Сколько комментариев этой статьи0

Правоохранители продолжают получать звонки о якобы минировании станций столичного метрополитена .

В Киеве из-за полученных анонимных звонков о якобы минировании закрыты станции "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого", а также соответствующие пересадочные узлы, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в своей странице в Facebook.

"Внимание! Продолжаются анонимные звонки о минировании станций. Проверили и открыли "Оболонь" и "Минск". Проверяем "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого". Закрыты соответствующие пересадки", – говорится в сообщении.

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