19.06.17 08:001870
В Киеве закрыты станции метро "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого"
|02.07.17 16:08
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Правоохранители продолжают получать звонки о якобы минировании станций столичного метрополитена .
Правоохранители продолжают получать звонки о якобы минировании станций столичного метрополитена .
В Киеве из-за полученных анонимных звонков о якобы минировании закрыты станции "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого", а также соответствующие пересадочные узлы, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в своей странице в Facebook.
"Внимание! Продолжаются анонимные звонки о минировании станций. Проверили и открыли "Оболонь" и "Минск". Проверяем "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого". Закрыты соответствующие пересадки", – говорится в сообщении.