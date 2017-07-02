В Лондоне загорелась новостройка для миллионеров

02.07.17 18:47Сколько просмотров этой статьи73Сколько комментариев этой статьи0

На востоке Лондона загорелся многоквартирный дом, в котором ведутся строительные работы.

По данным издания Daily Mail, жилой комплекс состоит из пяти домов, в каждом из которых 19 квартир стоимостью в один миллион фунтов. Пламя видно на крыше строения.

Лондонская пожарная бригада в своем микроблоге в Twitter, в борьбе с огнем задействованы 12 пожарных машин и 80 пожарных.

Напомним, что ночью 14 июня в Лондоне пожар произошел в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower. Тогда погибли 80 человек, еще 70 жильцов пострадали.

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