На Николаевщине активисты избили в поезде безбилетников

В четверг, 29 июня, на станции Явкино в Баштанском районе люди с символикой партии ВО "Свобода" и общественной организации "Сокол" избили граждан, которые ехали вместе с ними в вагоне поезда "Николаев-Киев" без билетов.

Об этом сообщает портал Преступности.НЕТ.

"Они вроде выпили немного и обратили внимание на то, что очень много людей стоит. Потом начались ссоры, начали их спрашивать, почему они без билетов. На следующей остановке Явкино они все вышли и заставили выйти людей без билетов. Люди хотели просто отойти, чтобы не попасть под раздачу, а они начали их захватывать, чтобы те никуда не отходили. Они говорили: "Вы ехали без билетов, вы нарушили закон и будете стоять здесь". Люди, которые пытались вырваться, просто были избиты", – рассказал свидетель случившегося.