В центре Николаева DAF влетел в дерево — водитель погиб на месте

В воскресенье вечером, 2 июля, в центре Николаева произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля DAF с полуприцепом.

Об этом сообщают «Новости-N».

«ДАФ» двигался по улице Большой Морской со стороны Варваровского моста в направлении Пушкинской. Возле дома №54 водитель не справился с управлением и врезался в дерево на обочине.

В результате ДТП водитель грузового автомобиля скончался на месте.

Прибывшие на место аварии спасатели деблокировали тело мужчины. На данный момент на месте работают сотрудники ГСЧС и полицейские.

Предварительно, водитель большегруза уснул за рулем.