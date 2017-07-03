19.06.17 17:122410
В центре Николаева DAF влетел в дерево — водитель погиб на месте
|03.07.17 09:30
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В воскресенье вечером, 2 июля, в центре Николаева произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля DAF с полуприцепом.
В воскресенье вечером, 2 июля, в центре Николаева произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля DAF с полуприцепом.
Об этом сообщают «Новости-N».
«ДАФ» двигался по улице Большой Морской со стороны Варваровского моста в направлении Пушкинской. Возле дома №54 водитель не справился с управлением и врезался в дерево на обочине.
В результате ДТП водитель грузового автомобиля скончался на месте.
Прибывшие на место аварии спасатели деблокировали тело мужчины. На данный момент на месте работают сотрудники ГСЧС и полицейские.
Предварительно, водитель большегруза уснул за рулем.