Жорстоке вбивство випускниці на Тернопільщині: односельці вказали на "мажорний" слід

У вбивстві 17-річної Ірини Мукоїди із села Вишнівець Тернопільської області односельці підозрюють місцевих мажорів.

Про це повідомляє "Народне слово".

Зокрема, за словами людей, вбивця дівчини, який завдав їй смертельного удару в серце, живе поблизу – за кілька хат від місця проживання родини Ірини.

Подейкують, нібито є очевидці, які бачили, як на світанку тіло дівчинки викидали з джипа там, де його потім знайшли рідні.

Односельці вбитої не вірять у те, що винних покарають, адже вбивці нібито дуже багаті.

Як повідомляв "Обозреватель", жителі села Вишнівець Тернопільської області перекрили міжнародну трасу М-19 "Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече - державний кордон із Румунією" з вимогою провести відкрите розслідування вбивства 17-річної випускниці Ірини Мукоїди.