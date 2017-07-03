В Николаеве задержан криминальный авторитет "Наум" и его люди В понедельник, 3 июля, в Николаеве спецподразделение СБУ «Альфа» задержало Игоря Науменка, более известного как «криминальный авторитет «Наум». Об этом сообщает издание «Преступности.НЕТ». Задержание происходило в кафе «Картопляная хата», расположенном в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Шоссейной (Фрунзе). Кроме Науменка задержаны по меньшей мере еще трое человек. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама