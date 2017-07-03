19.06.17 17:122410
В Николаеве задержан криминальный авторитет "Наум" и его люди
|03.07.17 12:15
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В понедельник, 3 июля, в Николаеве спецподразделение СБУ «Альфа» задержало Игоря Науменка, более известного как «криминальный авторитет «Наум».
В понедельник, 3 июля, в Николаеве спецподразделение СБУ «Альфа» задержало Игоря Науменка, более известного как «криминальный авторитет «Наум».
Об этом сообщает издание «Преступности.НЕТ».
Задержание происходило в кафе «Картопляная хата», расположенном в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Шоссейной (Фрунзе).
Кроме Науменка задержаны по меньшей мере еще трое человек.