ГПУ та НАБУ взялися за Приватбанк. Арештовано майно, готуються підозри

03.07.17 13:00Сколько просмотров этой статьи77Сколько комментариев этой статьи0

Генеральна прокуратура, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують декілька справ, пов'язаних з Приватбанком.

Про це ЕП повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Перш за все, відразу після звернення голови правління банку Олександра Шлапака про скоєний злочин були накладені арешти на ліквідне майно Приватбанку та пов'язаних з ним структур - понад 700 об'єктів нерухомості ТОВ Приватофіс", - сказав Луценко. За його словами, ГПУ протягом останніх тижнів активно допитує членів кредитного комітету Приватбанку.

"Готуються підозри. Також ГПУ вивчає документи і допитує ряд працівників Нацбанку, які мали контролювати процеси в Приватбанку", - додав Луценко. Раніше у розпорядження ЕП потрапило звернення Шлапака на ім’я генпрокурора у якому зазначається, що екс-керівництво Приватбанку перед націоналізацією проводило незаконні операції з пов’язаними з банком особами, що призвело до заподіяння державі збитків в особливо великих розмірах.

У документі наголошується, що 15 та 16 грудня 2016 року колишнє керівництво банку уклало з компанією Claresholm Marketing Ltd, яку визнано пов'язаною з Приватбанком, кредитні договори на суму 389 млн доларів, 60 млн євро і відобразило заборгованість в балансі банку. Також 16 грудня екс-службовцями Приватбанку укладено кредитний договір з ТОВ "Новафарм" на суму 3,2 млрд гривень, та додаткову угоду з ПАТ СК "Інгосстрах" з зазначенням сум нарахування індексованої винагороди на суму понад 136 млн гривень, які також визнані пов’язаними з банком особами.

"За результатами розгляду звернення голови Приватбанку ГПУ внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)", - йдеться у відповіді Луценка, яка також є у розпорядженні ЕП.

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