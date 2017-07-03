НАБУ подозревает экс-замгенпрокурора в причастности к офшорным счетам Национальное антикоррупционное бюро подозревает бывшего заместителя генерального прокурора Николая Герасимюка в причастности к выведению денежных средств в офшоры. Об этом свидетельствует решение Соломенсокго райсуда Киева. В частности, суд разрешил НАБУ запросить в Латвии информацию о банковских счетах офшорных компаний. Антикоррупционное бюро подозревает, что Герасимюк в марте-декабре 2014 года мог получать неправомерную выгоду, которую направил на указанные счета. В дальнейшем, с них оплачивалась покупка недвижимости за границей, заграничное образование дочери, а также через них происходило "отмывание" средств. Другим решением суд также предоставил доступ к документам Berly Trade Ltd (Сейшелы), Itaco Alliance (Сейшелы). Николай Герасимюк занимал должность первого заместителя генерального прокурора в 2014 году. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама