19.06.17 17:122410
НАБУ подозревает экс-замгенпрокурора в причастности к офшорным счетам
|03.07.17 13:30
|72
|0
Национальное антикоррупционное бюро подозревает бывшего заместителя генерального прокурора Николая Герасимюка в причастности к выведению денежных средств в офшоры. Об этом свидетельствует решение Соломенсокго райсуда Киева.
Национальное антикоррупционное бюро подозревает бывшего заместителя генерального прокурора Николая Герасимюка в причастности к выведению денежных средств в офшоры. Об этом свидетельствует решение Соломенсокго райсуда Киева.
В частности, суд разрешил НАБУ запросить в Латвии информацию о банковских счетах офшорных компаний.
Антикоррупционное бюро подозревает, что Герасимюк в марте-декабре 2014 года мог получать неправомерную выгоду, которую направил на указанные счета. В дальнейшем, с них оплачивалась покупка недвижимости за границей, заграничное образование дочери, а также через них происходило "отмывание" средств.
Другим решением суд также предоставил доступ к документам Berly Trade Ltd (Сейшелы), Itaco Alliance (Сейшелы).
Николай Герасимюк занимал должность первого заместителя генерального прокурора в 2014 году.