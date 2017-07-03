«Чтобы предпринимали дышали свободно»: губернатор Савченко о задержании «Наума»

Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко прокомментировал сегодняшнее задержание Игоря Науменко, более известного в городе как «Наум»

«Николаевские правоохранители сегодня дали красноречивый ответ всем скептикам, которые рассказывали, что на Николаевщине ничего не меняется. Сегодня оперативники СБУ за вымогательство взятки в особо крупных размерах задержали местного «криминального авторитета» по кличке «Наум».

Савченко сообщил, что задержанный в течение длительного времени он пользовался своими связями, в том числе и в некоторых властных кабинетах, оказывал давление на николаевский бизнес. По словам губернатора Николаевщины, сегодняшнее задержание стало результатом длительной работы, которая велась более полугода. «Это задержание — результат кропотливой полугодовой работы всех николаевских правоохранителей, объединившихся для того, чтобы на Николаевщине царил закон, а предприниматели дышали свободно и развивали наш перспективный регион».

Высказался Алексей Савченко и в адрес скептиков: «Интересно, что теперь рассказывать те, кто в еще феврале года смеялся над закрытыми совещаниями в прокуратуре по поводу ликвидации влияния «криминальных авторитетов» на Николаевщине?»