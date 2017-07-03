Апелляционный суд подтвердил, что Сенкевич незаконно уволил Мостового с должности директора «Николаевкоммунтранса»

03.07.17 15:36Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

В понедельник, 3 июля, Апелляционный суд Николаевской области своим решением оставил в силе постановление Центрального районного суда Николаева о восстановлении в должности директора коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» Юрия Мостового, которого своим распоряжением от 23 января уволил городской голова Александр Сенкевич, пишут Никвести

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При этом ходатайство мэрии коллегия судей в составе Татьяны Серебряковой, Павла Лисенко, Нины Самчишиной поддержала частично – отменила постановление Центрального райсуда выплатить Юрию Мостовому 39 тысяч 676 гривен зарплаты за период вынужденного прогула.

Апелляционную жалобу удовлетворить частично, исключив из решения Центрального районного суда часть относительно взыскания с коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» в пользу Юрия Мостового среднего заработка в период вынужденного прогула на сумму 39 тысяч 676 гривен, а также в части немедленного взыскания среднего заработка за один месяц. В остальной части решения Центрального районного суда Николаева от 25 апреля 2017 года все оставить без изменений. Решение Апелляционного суда получает законную силу с момента оглашения, может быть оспорено в кассационном порядке на протяжении 20 дней, - зачитала решение суда Татьяна Серебрякова.

В ходе слушаний доверенный представитель городского совета Виктория Сластихина аргументировала апелляцию тем, что суд первой инстанции не учел все доказательство того, что Юрий Мостовой осуществлял «неэффективный менеджмент, допустил грубые нарушения контракта».

По материалам проверки территориального управления Госгорпромнадзора от 24 января 2014 года выявлены следующие нарушения: не проведены обучения по охране труда… Причиной распоряжения городского головы об увольнении Мостового послужили многочисленные нарушения Статута коммунального предприятия и условий контракта. В пункте 7 контракта указано, что руководитель должен организовать производство и обеспечивать выполнение пунктов Статута, но результатами проверок, которые имеются в материалах дела, установлены нарушения действующего законодательства. Также есть акт проверки управления ветеринарной медицины от 23 апреля 2014 года, этим актом установлено отсутствие ограждения по периметру скотомогильника, - зачитала Виктория Сластихина.

Представитель Юрия Мостового в суде просил оставить решение Центрального суда без изменений, указав на всестороннее изучения всех материалов дела во время слушаний

В обоснованиях о принятии распоряжения об увольнении только общие фразы, - сказал он.

Представитель мэрии в суде согласилась с этим, подчеркнув, что в суде как раз предоставили все необходимые обоснования.

В распоряжении не конкретизировали причины для увольнения. Но все эти обстоятельства мной озвучены при дополнительных пояснениях, - сказала Виктория Сластихина.

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