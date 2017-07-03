В деятельности николаевского криминального авторитета Наума СБУ нашла российский след

03.07.17 17:37Сколько просмотров этой статьи100Сколько комментариев этой статьи0

Как уже сообщалось, сегодня в центре Николаева были задержаны несколько членов преступной группировки, среди которых был и известный в городе авторитет Игорь Науменко. Они вымогали у николаевца 200 тысяч гривен несуществующего долга и были задержаны сотрудниками спецподразделения СБУ при получении части этой суммы.

Как сообщают "иколаевские новости", сегодня в холле Николаевской облгосадминистрации этому событию был посвящен брифинг, в котором участвовали председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, начальник УСБУ в Николаевской области Алексей Лях и заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области Иван Выговский.

«Сегодняшнее задержание - иллюстрация того, как в Николаевской области выполняют поручение Президента Украины по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Эту преступную группировку отслеживали несколько месяцев. Ее члены занимались пытками и вымогательством», - сказал Алексей Савченко.

«Сегодня пресечена деятельность преступной группировки так называемого «Наума», Игоря Науменко. Он и его подельники вымогали крупную сумму у бизнесмена, требуя вернуть несуществующий долг, угрожали уничтожить его имущество. Игорь Науменко имел статус «смотрящего» от криминальных кругов. Этот статус ему дали воры в законе, которые инспирировали его деятельность из России», - сказал Алексей Лях.

А Иван Выговский подчеркнул, что в этом деле очень эффективно сработала связка СБУ и полиции. Он также отметил, что у членов группировки изъяли два пистолета: один боевой, один травматический.

В данный момент решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении по части 3 статьи 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, сопряженное с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или такое, что нанесло имущественный ущерб в крупных размерах) и избрании меры пресечения.

Как сообщил Алексей Лях, у суда есть основания заключить Науменко и его сообщников под стражу без права внесения залога.

«Имеет место использование насилия, поскольку был такой факт, то, согласно действующему процессуальному законодательству, можно не избирать меру пресечения в виде альтернативного залога», - сказал Алексей Лях.

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