20.06.17 08:002030
У Миколаєві студенти напали на пенсіонера (відео)
|03.07.17 19:00
|78
|0
Підступний план у студентів місцевого училища народився пізно ввечері. Четверо хлопців розпивали спиртні напої та енергетики.
Підступний план у студентів місцевого училища народився пізно ввечері. Четверо хлопців розпивали спиртні напої та енергетики.
Гроші швидко закінчилися, а розважатися хотілося далі. Зловмисники зайшли у двір слідом за нетверезим пенсіонером.
Коли чоловік впав, його ще трохи помотузили та забрали єдине, що знайшли-телефон. Усіх четверих дурнів затримали. Кажуть, що не домовлялися, але так вийшло. Юним грабіжникам світить до 6 років колонії