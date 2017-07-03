У Миколаєві студенти напали на пенсіонера (відео) Підступний план у студентів місцевого училища народився пізно ввечері. Четверо хлопців розпивали спиртні напої та енергетики. Гроші швидко закінчилися, а розважатися хотілося далі. Зловмисники зайшли у двір слідом за нетверезим пенсіонером. Коли чоловік впав, його ще трохи помотузили та забрали єдине, що знайшли-телефон. Усіх четверих дурнів затримали. Кажуть, що не домовлялися, але так вийшло. Юним грабіжникам світить до 6 років колонії Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама