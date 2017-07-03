У Миколаєві студенти напали на пенсіонера (відео)

03.07.17 19:00Сколько просмотров этой статьи78Сколько комментариев этой статьи0

Підступний план у студентів місцевого училища народився пізно ввечері. Четверо хлопців розпивали спиртні напої та енергетики.

Гроші швидко закінчилися, а розважатися хотілося далі. Зловмисники зайшли у двір слідом за нетверезим пенсіонером.

Коли чоловік впав, його ще трохи помотузили та забрали єдине, що знайшли-телефон. Усіх четверих дурнів затримали. Кажуть, що не домовлялися, але так вийшло. Юним грабіжникам світить до 6 років колонії

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