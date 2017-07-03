В Пакистане журналистка скончалась во время прямого эфира. Видео

В Пакистане журналистка умерла во время прямой трансляции.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Во время мероприятия, устроенного в честь праздника Фитр пакистанская журналистка, ведущая прямой репортаж с места, внезапно умерла.

Сначала тон голоса девушки изменился, лицо было таким, как будто ее что-то испугало. Далее она потихоньку опустила голову и в конце упала.

Окружающие, которые были в шоке от увиденного, решили, что у девушки от усталости упало кровяное давление, однако потом стало ясно, что она скончалась.