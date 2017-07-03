20.06.17 08:002030
В Пакистане журналистка скончалась во время прямого эфира. Видео
|03.07.17 21:39
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В Пакистане журналистка умерла во время прямой трансляции.
В Пакистане журналистка умерла во время прямой трансляции.
Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.
Во время мероприятия, устроенного в честь праздника Фитр пакистанская журналистка, ведущая прямой репортаж с места, внезапно умерла.
Сначала тон голоса девушки изменился, лицо было таким, как будто ее что-то испугало. Далее она потихоньку опустила голову и в конце упала.
Окружающие, которые были в шоке от увиденного, решили, что у девушки от усталости упало кровяное давление, однако потом стало ясно, что она скончалась.