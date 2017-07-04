КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии, - Reuters

04.07.17 08:00Сколько просмотров этой статьи29Сколько комментариев этой статьи0

Северная Корея запустила ракету, которая приземлилась в исключительной экономической зоне Японии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщили в Министерстве обороны Японии, передает Reuters.

Как отмечает южнокорейское агентство Yonhap News Agency, КНДР совершила запуск очередной ракеты всего через несколько дней после того, как лидеры Южной Кореи и США согласились "оставить дверь открытой для диалога с коммунистической нацией".

"Северная Корея выпустила неопознанную баллистическую ракету в Восточное море из окрестностей Бангьхон, провинция Северный Пхеньян, примерно в 9:40 утра", - говорится в сообщение японского оборонного ведомства.

Как сообщает Reuters, по информации оборонного ведомства Южной Кореи баллистическая ракета Северной Кореи, запущенная минувшей ночью, пролетела 930 км.

Однако на какой высоте пролетела ракета пока не сообщается.

1 июля после встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином президент США Дональд Трамп заявил, что эра "стратегического терпения" к Северной Корее закончилась.

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