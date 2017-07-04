У Бердянському районі дитину вбила пральна машина У Бердянському районі Запорізької області 2-річну дитину вдарила струмом пральна машина. Трагічний випадок стався в с. Осипенко, – повідомляє pro.berdyansk.biz. Як говориться в повідомленні, побутовий прилад був несправний. Головлікар лікарні, куди доставили малюка, констатував смерть дитини. Подробиці з’ясовуються. Ведеться слідство. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама