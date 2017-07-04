У Бердянському районі дитину вбила пральна машина

04.07.17 09:15Сколько просмотров этой статьи76Сколько комментариев этой статьи0

У Бердянському районі Запорізької області 2-річну дитину вдарила струмом пральна машина.

Трагічний випадок стався в с. Осипенко, – повідомляє pro.berdyansk.biz.

Як говориться в повідомленні, побутовий прилад був несправний.

Головлікар лікарні, куди доставили малюка, констатував смерть дитини.

Подробиці з’ясовуються. Ведеться слідство.

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