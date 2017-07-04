20.06.17 15:011970
У Бердянському районі дитину вбила пральна машина
|04.07.17 09:15
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У Бердянському районі Запорізької області 2-річну дитину вдарила струмом пральна машина.
У Бердянському районі Запорізької області 2-річну дитину вдарила струмом пральна машина.
Трагічний випадок стався в с. Осипенко, – повідомляє pro.berdyansk.biz.
Як говориться в повідомленні, побутовий прилад був несправний.
Головлікар лікарні, куди доставили малюка, констатував смерть дитини.
Подробиці з’ясовуються. Ведеться слідство.