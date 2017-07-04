20.06.17 20:002360
В Николаеве маршрутчики требуют поднять плату за проезд до 8 гривен
|04.07.17 14:30
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С этой целью водители маршруток съехались на главную площадь города — Соборную.
С этой целью водители маршруток съехались на главную площадь города — Соборную.
Об этом сообщил вице-мэр Антон Турупалов на своей странице в Фейсбук.
По словам Турупалова, водители требуют повысить плату за проезд до 8 гривен, то есть — в два раза ( сейчас проезд в Николаеве стоит 4 грн)
Вице-мэр подчеркнул, что считает тариф в 8 грн необоснованным, о чем он уведомил маршрутчиков еще вчера вчера.
«Хочу донести до відома організаторів цього флеш-мобу, що такі івенти не підсилять жодним чином економічну складову ваших розрахунків, тому раджу повернутись до роботи і демонструвати таку згуртованість в поліпшені якості свого сервісу», — написал Турупалов.