20.06.17 20:002350
В Николаеве обнаружили 14 детей-бродяг
|04.07.17 14:52
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В течение I полугодия 2017 проведено 8 рейдов «Дети улицы».
В течение I полугодия 2017 проведено 8 рейдов «Дети улицы».
Во время рейдов выявлено 14 детей, которые требуют внимания со стороны государства, из опасного окружения изъято 1 ребенка.
Профилактика правонарушений среди детей является неотъемлемой части работы службы по делам детей администрации Заводского района.
Об этом сообщили в администрации Заводского района г. Николаева.