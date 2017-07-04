В Николаеве обнаружили 14 детей-бродяг

04.07.17 14:52Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

В течение I полугодия 2017 проведено 8 рейдов «Дети улицы».

Во время рейдов выявлено 14 детей, которые требуют внимания со стороны государства, из опасного окружения изъято 1 ребенка.

Профилактика правонарушений среди детей является неотъемлемой части работы службы по делам детей администрации Заводского района.

Об этом сообщили в администрации Заводского района г. Николаева.

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