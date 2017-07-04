В Николаеве обнаружили 14 детей-бродяг В течение I полугодия 2017 проведено 8 рейдов «Дети улицы». Во время рейдов выявлено 14 детей, которые требуют внимания со стороны государства, из опасного окружения изъято 1 ребенка. Профилактика правонарушений среди детей является неотъемлемой части работы службы по делам детей администрации Заводского района. Об этом сообщили в администрации Заводского района г. Николаева. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама