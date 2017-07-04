На Николаевщине полицейские продавали паленую водку Служба безопасности Украины и фискальная служба разоблачили в Николаевской области организованную преступную группировку, которая изготовляла и продавала фальсифицированный алкоголь из недоброкачественного сырья. Об этом сообщается на сайте СБУ. В состав группы входило трое работников Главного управления Нацполиции в Николаевской области. Во время обыска правоохранители изъяли оборудование для массового производства фальсификата и около тысячи литров готовой продукции. Открыто уголовное производство по части 3 статьи 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление подакцизных товаров из недоброкачественного сырья - прим.). Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама