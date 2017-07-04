21.06.17 08:002360
На Николаевщине полицейские продавали паленую водку
|04.07.17 19:39
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Служба безопасности Украины и фискальная служба разоблачили в Николаевской области организованную преступную группировку, которая изготовляла и продавала фальсифицированный алкоголь из недоброкачественного сырья.
Служба безопасности Украины и фискальная служба разоблачили в Николаевской области организованную преступную группировку, которая изготовляла и продавала фальсифицированный алкоголь из недоброкачественного сырья.
Об этом сообщается на сайте СБУ. В состав группы входило трое работников Главного управления Нацполиции в Николаевской области. Во время обыска правоохранители изъяли оборудование для массового производства фальсификата и около тысячи литров готовой продукции.
Открыто уголовное производство по части 3 статьи 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление подакцизных товаров из недоброкачественного сырья - прим.).