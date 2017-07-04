На Николаевщине мужчина подрезал старика, который водил через его двор коня

К Вознесенского отдела полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение из местной больницы о госпитализации с ножевым ранением в живот 75-летнего жителя с. Мартыновское Вознесенского района.

Оказалось, что пострадавший получил телесные повреждения от своего соседа, с которым у него возникла ссора из-за того, что старенький водил через его двор коня. Преступник начал обвинять дедушки в краже, мол каждый раз, после того, как тот проходил с территории домовладения то исчезало. Заявитель свою причастность начал отрицать, и сосед схватил нож и ударил им дедушки в живот. После чего старенький пошел домой и сразу вызвал скорую медицинскую помощь.

Вознесены полицейские установили местонахождение 44-летнего злоумышленника, который даже не скрывался, а находился по месту своего жительства и уже ждал приезда правоохранителей.

Мужчине по согласованию с прокуратурой сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение», что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжается следствие.