На Николаевщине мужчина подрезал старика, который водил через его двор коня

04.07.17 18:45Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

К Вознесенского отдела полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение из местной больницы о госпитализации с ножевым ранением в живот 75-летнего жителя с. Мартыновское Вознесенского района.

Оказалось, что пострадавший получил телесные повреждения от своего соседа, с которым у него возникла ссора из-за того, что старенький водил через его двор коня. Преступник начал обвинять дедушки в краже, мол каждый раз, после того, как тот проходил с территории домовладения то исчезало. Заявитель свою причастность начал отрицать, и сосед схватил нож и ударил им дедушки в живот. После чего старенький пошел домой и сразу вызвал скорую медицинскую помощь.

Вознесены полицейские установили местонахождение 44-летнего злоумышленника, который даже не скрывался, а находился по месту своего жительства и уже ждал приезда правоохранителей.

Мужчине по согласованию с прокуратурой сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение», что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжается следствие.

Отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области

Похожие новости

02.07.17 20:49На Николаевщине активисты избили в поезде безбилетников

25.06.17 18:36Драка в баре Николаева: есть пострадавшие

01.05.17 09:00Массовая драка во Львове: топоры, лопаты, дубинки, молотки и ножи

11.04.17 19:36"Лучше бы тебя убили": мама избитой в Чернигове школьницы рассказала об угрозах

04.04.17 20:00В Николаеве во время массовой драки 16-летний подросток нанес мужчине более шести ножевых ранений

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 04.07.2017

Закругление верхнее-левое

19:47В Китае обнаружены останки древних людей-великанов

19:39На Николаевщине полицейские продавали паленую водку

19:26Звезда видеохостинга YouTube Стиви Райан скончалась в 33 года

19:14Артем Милевский остался без клуба

19:00В Украине впервые за три года появилось лекарство против ботулизма

18:45На Николаевщине мужчина подрезал старика, который водил через его двор коня

18:374 июля - День судебного эксперта Украины

18:34В Николаевской области в местные бюджеты за полгода собрали 2,2 миллиарда гривен

18:24В Киеве у мужчины отобрали сумку с несколькими миллионами

18:10Три пляжа Николаевщины попали на «грязную» карту минздрава

17:59На видео сняли "всплывший" остров, ставший хитом

17:44Николаевские боксеры-динамовцы стали победителями чемпионата Украины

17:29Юной пианистке из Николаева нужна помощь для участия в Международном конкурсе

17:19ЕС: Олигархи мешают реформам в Украине

15:34Уже на этой неделе правительство выделит 15 млрд грн на субсидии – Гройсман

15:15В Николаевской области падает численность населения

14:52В Николаеве обнаружили 14 детей-бродяг

14:30В Николаеве маршрутчики требуют поднять плату за проезд до 8 гривен

14:15Правительство хочет упростить процедуру приватизации

14:00Садовий розповів деталі допиту в ГПУ

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.06.17 20:002350

Ученые выяснили, какой продукт спасает от рака

20.06.17 20:142110

Сколько стоит однокомнатная квартира в Николаеве и в других городах Украины

20.06.17 20:292040

Известный политик рассказал, как сделать Украину успешной

20.06.17 20:472600

Гороскоп на 21 июня 2017

Самые читаемые

24.06.17 09:056010

На Донетчине в наркопритоне нашли маленькую девочку

25.06.17 14:425900

В Аргентине нашелся 128-летний "Адольф Гитлер"

24.06.17 20:205870

По волнам воспоминаний…

25.06.17 16:354550

Как наложниц готовили к ночи любви: секреты султанского гарема

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама