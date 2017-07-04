20.06.17 20:002360
В Киеве у мужчины отобрали сумку с несколькими миллионами
|04.07.17 18:24
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Злоумышленники скрылись на автомобиле Infiniti.
Злоумышленники скрылись на автомобиле Infiniti.
В центре Киева злоумышленники напали на мужчину и отобрали у него сумку с 2,4 миллионами гривен. Как сообщают Стражи.Эспрессо, нападение произошло в Подольском районе столицы возле банковского учреждения.
По данным СМИ, двое неизвестных в медицинских масках брызнули мужчине в лицо слезоточивым газом и забрали сумку с деньгами. После злоумышленники скрылись на автомобиле Infiniti.
Сейчас в Киеве введен план "Перехват" для розыска и задержания нападавших.