В Киеве у мужчины отобрали сумку с несколькими миллионами

Злоумышленники скрылись на автомобиле Infiniti.

В центре Киева злоумышленники напали на мужчину и отобрали у него сумку с 2,4 миллионами гривен. Как сообщают Стражи.Эспрессо, нападение произошло в Подольском районе столицы возле банковского учреждения.

По данным СМИ, двое неизвестных в медицинских масках брызнули мужчине в лицо слезоточивым газом и забрали сумку с деньгами. После злоумышленники скрылись на автомобиле Infiniti.

Сейчас в Киеве введен план "Перехват" для розыска и задержания нападавших.