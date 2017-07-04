Звезда видеохостинга YouTube Стиви Райан скончалась в 33 года

04.07.17 19:26Сколько просмотров этой статьи37Сколько комментариев этой статьи0

1 июля в Лос-Анджелесе на 34 году жизни скончалась звезда YouTube Стиви Райан, которая стала известна в Сети благодаря своим искрометным пародиям на знаменитостей, в частности, на Эми Уайнхаус, Ким Кардашьян и Джастина Бибер.

Сообщается, что телеведущую обнаружили мертвой в ее доме.

По предварительным данным, девушка, которая вела комедийное шоу на канале VH1, добровольно ушла из жизни, однако правоохранители не исключают и другие версии.

Вполне возможно, что ее деятельностью многие были недовольны, потому полиция не сбрасывает со счетов и криминальную составляющую в смерти видеоблогера.

Сейчас полиция Лос-Анджелеса выясняет все обстоятельства смерти Стиви Райан. А поклонники Стиви Райан в соцсети выражают соболезнования ее родным и близким.

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