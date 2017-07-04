20.06.17 20:002350
Звезда видеохостинга YouTube Стиви Райан скончалась в 33 года
|04.07.17 19:26
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1 июля в Лос-Анджелесе на 34 году жизни скончалась звезда YouTube Стиви Райан, которая стала известна в Сети благодаря своим искрометным пародиям на знаменитостей, в частности, на Эми Уайнхаус, Ким Кардашьян и Джастина Бибер.
1 июля в Лос-Анджелесе на 34 году жизни скончалась звезда YouTube Стиви Райан, которая стала известна в Сети благодаря своим искрометным пародиям на знаменитостей, в частности, на Эми Уайнхаус, Ким Кардашьян и Джастина Бибер.
Сообщается, что телеведущую обнаружили мертвой в ее доме.
По предварительным данным, девушка, которая вела комедийное шоу на канале VH1, добровольно ушла из жизни, однако правоохранители не исключают и другие версии.
Вполне возможно, что ее деятельностью многие были недовольны, потому полиция не сбрасывает со счетов и криминальную составляющую в смерти видеоблогера.
Сейчас полиция Лос-Анджелеса выясняет все обстоятельства смерти Стиви Райан. А поклонники Стиви Райан в соцсети выражают соболезнования ее родным и близким.