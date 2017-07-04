В Одесской области фура протаранила "скорую"

У водителя грузовика не оказалась при себе водительского удостоверения.

В городе Подольск Одесской области на перекрестке столкнулись грузовик и машина скорой помощи. Два человека получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной полиции.

"4 июля в 06:00 в Подольский отдел полиции поступило сообщение о том, что на перекрестке улицы Соборной и Армейской произошло ДТП", – рассказали в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

На месте происшествия копы выяснили, что 31-летний водитель грузового рефрижератора врезался в автомобиль скорой помощи. Из-за столкновения травмы получили фельдшер и водитель "скорой". Управляющих транспортными средствами проверили на содержание алкоголя в организме – оба оказались трезвыми.

"У водителя грузовика не оказалось водительского удостоверения", – говорят правоохранители.

По факту нарушения правил дорожного движения полицейские начали уголовное производство.