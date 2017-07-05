Аваков сообщил о втором этапе кибератаки вируса Petya

05.07.17 08:45Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

3 июля специальные агенты департамента киберполиции совместно со специалистами СБУ и городской прокуратуры, прекратили второй этап кибератаки Petya.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook, передает «Слово и Дело».

«Пик атаки планировался на 16.00. Стартовала атака в 13.40. До 15.00 киберполиция заблокировала рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы М.Е. Doc. Атака была остановлена. Сервера изъяты, вместе со следами воздействия киберпреступников с очевидными источниками с Росийской Федерации», - написал министр.

По его словам, заражение информационных систем украинских компаний вирусом Petya произошло через обновление программного обеспечения, предназначенного для отчетности и документооборота - M.E.Doc. При этом злоумышленники вмешались в работу одного из персональных компьютеров компании-разработчика указанного программного обеспечения - ООО Интеллект-Сервис.

«Получив доступ к исходным кодам, они в одно из обновлений программы встроили бэкдор (backdoor) - программу, которая устанавливала на компьютерах пользователей M.E.Doc несанкционированный удаленный доступ. Такое обновление программного обеспечения вероятно произошло еще 15.05.2017 года», - добавил Аваков.

Также он сообщил, что представители компании-разработчика M.E.Doc знали о наличии уязвимостей в их системах антивирусными компаниями, но проигнорировали эту информацию, а также отрицают проблемы с безопасностью назвав это совпадением.

Кроме этого, следствие прорабатывает версию, согласно которой настоящими целями были стратегически важные для государства компании, атаки на которые могли дестабилизировать ситуацию в Украине.

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