В Украине в июне 43 ребенка погибли в водоемах – полиция

За июнь в Украине из-за неосторожного поведения в воде погибли 43 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"За время проведения общегосударственных профилактических мероприятий во время летнего отдыха и оздоровления детей в территориальные органы полиции доставлено почти 300 детей, которые находились без присмотра взрослых", – заявили в полиции.

Правоохранители привлекли к административной ответственности 3,9 тысяч человек за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

В полиции призвали родителей быть внимательными во время пребывания с детьми у воды и соблюдать элементарные правила безопасности.