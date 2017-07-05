Николаевцев просят помочь мотоциклисту, пострадавшему в ДТП под Коблево

Раиса Чумаченко попросила помочь мотоциклисту, который попал в ДТП под Коблево и находится на лечении в БСМП.

Ребята, давайте поможем, ведь попасть в беду может каждый! Не стесняйтесь, если не можете скинуть большую сумму, даже 5-10-20 грн могут вернуть парня семье!

Нужна помощь!!! Наш мото брат попал в ДТП под Коблево. Камаз пересекал двойную сплошную, не уступив дорогу мотоциклу. Пилот в реанимации БСМП в Николаеве. Открытый перелом руки и черепномозговая травма, две гематомы. По чуть-чуть приходит в сознание на пару минут. Требуется финансовая помощь. Помогите мотобрату остаться с нами… номер карты его жены

Аваль 4149 5160 1183 9791 Гомелько Елена

Приват 4149 4378 5143 9123 Гомелько Елена

Спасибо за помощь. Всем добра и будьте внимательны на дороге.