Депутат обманул 90-летнюю киевлянку и отобрал у нее квартиру в центре столицы

Мужчина украл у бабушки документы на жилье и продал его "по дешевке"

Прокуратура столицы направила в суд обвинительный акт относительно депутата Макаровской райрады (Киевская область) седьмого созыва – мужчину будут судить за мошенничество и подделку документов.

"Установлено, что еще в 2015 году депутат познакомился с 90-летней киевлянкой, которая на правах собственности владела квартирой в центре Киева, стоимостью 1,5 млн грн. Чтобы завладеть квартирой пенсионерки, злоумышленник сначала вошел к ней в доверие – проведывал, интересовался здоровьем, подвозил в больницу. Но в дальнейшем, воспользовавшись случаем, выкрал все правоустанавливающие документы на квартиру женщины. Используя ее копию паспорта с фотографией другого человека, оформил на себя генеральную доверенность (доверенность представлять интересы в вопросах продажи недвижимости и перерегистрации прав собственности), а после этого продал квартиру пенсионерки за 145 тыс. грн своему знакомому", – сообщили в прокуратуре Киева, передает Сегодня.

Мужчине инкриминируют сразу несколько статей УК. Это ч. 4 ст. 190 "Мошенничество", по которой грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией, а также ст. 357 и 358 (похищение и подделка документов). В прокуратуре говорят, что в процессе досудебного расследования права киевлянки на жилье были полностью восстановлены.