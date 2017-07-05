Николаевский криминальный авторитет «Наум» на суде отрицает свою вину

05.07.17 14:39Сколько просмотров этой статьи80Сколько комментариев этой статьи0

Криминальный авторитет Игорь Науменко, известный как «Наум», которого задержали в Николаеве 3 июля, отрицает свою вину.

Об этом он заявил во время судебного заседания в Николаевской районном суде сегодня, 5 июля, сообщает Шиповник.

Так, прокуратура ходатайствует об аресте Игоря Науменко без права внесения залога. Однако, «Наум» возразил. По его словам, у него не было никаких контактов с предпринимателем Андреем Саловым до ситуации с долгом для его друга Евгения Грудского.

Науменко утверждает, что Салов задолжал Грудскому денег и попросил криминального авторитета помочь разобраться с этим. В процессе переговоров в течении нескольких месяцев Грудский «сократил» долг с 200 тысяч гривен до 30 тысяч гривен.

3 июля Грудский попросил Науменко приехать на место передачи долга ‒ в «Картопляну хату». По словам «Наума», деньги тот передавал Грудскому, но не ему.

Он добавил, что никогда не виделся с Саловым, кроме пары раз. Сам криминальный авторитет считает себя «заложником ситуации» ‒ он получился защитить Салова от Грудского и привести их конфликт к мировому договору.

Игорь Науменко прокомментировал свой арест в 2012 году, когда его якобы подставили, намекнув, что сейчас произошло подобное:

В 2012 году из-за того, что я не пошел в Партию регионов мне по наводке губернатора подкинули пистолет.

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